Kæmpe succes hos lokal zoologisk have

Gæsterne vælter ind i Odsherred Zoo Rescue i denne sommer. Det har hjulpet gevaldigt på besøgslysten, at regeringen har givet et økonomisk tilskud til indgangsbilletten under corona-krisen, og dyreparkens direktør, Joan Thygesen, fortæller, at det har været en usædvanlig travl sommer, hvor der udover de mange gæster, også er blevet solgt rigtig mange sæsonkort, og sæsonen er blevet udvidet til 30.november.