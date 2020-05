Foto: Per Christensen

Kæmpe opbakning til Vig Festival

95 procent af billetkøberne til den aflyste Vig Festival 2020 har valgt at fastholde deres billetter til 2021-festivalen, oplyser formand Ole Larsen.

Fredag var sidste dag, hvis man som festivalgæst ønskede at få refunderet pengene for sin billet til Vig Festival 2020.

Det har stor betydning for festivalen i 2021 at få et økonomisk fundament fra billetsalget allerede nu, oplyser formanden.