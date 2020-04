Kæmpe-marked må aflyses

Det store, censurerede Ovnhusmarked for professionelle kunsthåndværkere på havnen i Nykøbing Sjælland er aflyst som følge af myndighedernes forbud mod at afholde festivaler til og med august, oplyser formand Trine Starup.

Det traditionsrige Ovnhusmarked, der samler op mod 17.000 gæster, skulle have fundet sted 24.-26. juli med 72 anerkendte kunsthåndværkere og deres arbejder i de karakteristiske, iglo-formede telte.

- Det er virkelig ærgerligt. Vi havde forestillet os, at det hele så bedre ud til sommer, men det gør det bare ikke, så vi kan desværre ikke gøre andet end at aflyse, siger Trine Starup.

- Vi håber, at vi kan overføre de udvalgte kunsthåndværkere til næste års Ovnhusmarked, men det skal vi lige have en jurist og en revisor til at se på, siger Trine Starup.