Cykelrytterne (her Geopark Bjerg Grand Prix) og tv-seerne vil kunne se en 3,5 meter høj, rød-prikket mammut i istidslandskabet ved Høve under Tour de France 2. juli 2022. Foto: Peter Andersen

Kæmpe-mammut som vartegn i geoparken

Odsherred: Den 390 kilometer lange cykelvej Istidsruten gennem Odsherred, Kalundborg, Holbæk, Lejre og Sorø har den forhistoriske elefant mammutten som logo, i en blå udgave, og Geopark Odsherred har valgt at fremstille en kæmpe mammut-figur som vartegn for ruten og Odsherreds istidslandskab.

-Tanken er, at den skal stå et sted tæt ved Høve Stræde under Tour de France. Når helikopter-kameraet skyder op ad Høve Stræde, og tv-seere verden over følger rytterne på stigningen, og kameraet lige panorerer ud over smeltevands-sletten i landskabet, vil det være fantastisk, at der pludselig står en mammut. Det vil være virkelig flot, siger Jakob Walløe Hansen.