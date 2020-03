Foto fra sidste års indvielse af Aksens Have i Asnæs, hvor Fritidsborgers Søren Myrup og kulturudvalgsformand Gitte Hededam fyrer konfetti-kanonerne af. Sidste år samlede festen 4000 mennesker - i år aflyses den på grund af corona. Foto: Stefan Andreasen

Kæmpe havefest er aflyst

Odsherred - 31. marts 2020 kl. 20:30 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Indvielsen af den nye bypark Aksen Have i Asnæs, foran Kulturhus Aksen, var sidste år en stor folkefest, der samlede op mod 4000 gæster til forskellige hygge-aktiviteter, arrangeret af byens forenings- og kulturliv i et nyt, stærkt fællesskab, og her blev det besluttet at holde en årlig forårs-festdag i Aksens Have.

I år var datoen sat til den 25. april, men nu har aktørerne bag arrangementet besluttet at aflyse på grund af corona-udbruddet.

- Tiden løber, og vi ved ikke, om myndighederne forlænger perioden med nedlukning og forsamlingsforbud efter påske. Hvis det forlænges yderligere to uger, tror vi ikke, at foreninger og institutioner kan nå at blive klar til at holde så stort et arrangement, der samler flere tusinde mennesker, siger tovholder Louise Nordlund, leder af Ung i Odsherred.

- Der er virkelig mange aktører involveret, og mange programpunkter der skal være styr på og koordineres. Vi kan heller ikke nå at lave PR for festen. Sidste år havde vi en fantastisk fest med 4000 mennesker, siger Louise Nordlund.

- Vi var ellers godt på vej med et ret flot program, når vi selv skal sige det, tilføjer koordinatoren.

Hun nævner blandt andet, at Løbe og Motionsklub Asnæs (LMK) havde rykket Asnæsløbet til Aksens Have-festen, Asgaard Rock ville sørge for rå live-rock, og i et telt ved siden af kunne man få syndsforladelse af præsten fra Asnæs Kirke. Odsherreds Gymnasium ville stille op med bands på scenen, der ville være åbent i den nye »Bays Café« i Kulturhus Aksen, HK Lammefjorden ville invitere til turnering i street håndbold - plus en lang række andre programpunkter fra foreninger og kultur-institutioner.

Indvielsen af Aksens Have sidste år indviede samtidig et nyt, stærkt Asnæs-samarbejde med deltagelse i arbejdsgruppen af blandt andre Huset i Asnæs, Ung i Odsherred, Biblioteker og Kulturhuse i Odsherred, Asnæs Kirke, Asgaard Rock Festival, Fritidsborger, Super Brugsen i Asnæs, Odsherreds Gymnasium, Odsherreds Kunstmuseum, Odsherred Musikskole og genbrugsbutikkerne.

- Jeg synes, det er en fornuftig beslutning at aflyse Aksen Have-festen. Selvom myndighederne beslutter at åbne Danmark langsomt op igen til den tid, ville vi ikke kunne holde sådan en fest som sidste år med mange mennesker, der spiser ristede pølser og kager sammen og spiller gadehåndbold tæt op ad hinanden, siger Jesper Bertelsen, leder af Biblioteker og Kulturhuse i Odsherred.