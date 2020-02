Kæmpe fremgang hos en af Odsherreds ældste

CEO Benny Smith har, sammen med medarbejderne, haft succes med at føre Poul Johansen Maskiner fra underskud til overskud. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Odsherred - 24. februar 2020

2017 var et rædselsfuldt år for virksomheden Poul Johansen Maskiner i Fårevejle. Et blodrødt underskud på 24 mio. kr. og en halvering af virksomhedens omsætning, fik den ikoniske virksomhed i knæ.

Et resultat, der betød et væsentligt antal fyringer, så virksomheden i 2018 beskæftigede 80 medarbejdere mod 120 i 2017, men siden CEO Benny Smith blev ansat i februar 2018, er det kun gået fremad for den globalt anerkendte Fårevejle virksomhed, der den 1.marts kan fejre sin 60 års fødselsdag.

Årsregnskabet bliver først offentliggjort den 1.maj, men direktøren linder gerne en anelse på tallenes lære, som han slår fast er skabt af alle medarbejderes store indsats.

»Vi kan allerede nu konstatere, at vi får et overskud i 2019, efter to år med ræverøde tal på bundlinjen. Vi har samtidig haft en væsentlig omsætningsfremgang på over 50 procent, og efter at vi i 2018 var nede og bunde med 90 mio. kr. i omsætning, så kommer vi i hvert fald over en omsætning på 150 mio. kr. i 2019, så det er en vækst vi er tilfredse med,« siger han til dagbladet Nordvestnyt.

Direktøren fortæller samtidig, at de nu kan »høste« af en forøget ordretilgang samt ikke mindst af den tilpasning af virksomheden, som blev gennemført i 2018 og 2019.

Efter nogle år med fyringer er det også lysnet på det punkt, og de seneste par år er der igen blevet ansat nye medarbejdere, så virksomheden i dag beskæftiger godt 90 medarbejdere.

Benny Smith erkender, at det kunne være fristende at bruge årsresultaterne til at skabe en endnu bedre bundlinje, men han slår fast, at han hellere vil sikre virksomhedens fremtid ved at bruge en del af det gode resultat på innovation og udvikling.