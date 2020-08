Kæmpe festsucces aflyses, se billeder fra de sidste års tyrolerfest

Se billedserie Oktoberfesten plejer at være en stor succes med mange glade mennesker.

Odsherred - 19. august 2020 kl. 09:09 Af Niels Sørensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bestyrelse og festudvalg i Støtteforeningen for Nykøbing IF har besluttet, at den planlagte Oktoberfest i Nordgårdshallen den 31. oktober 2020 må aflyses.

»Vi har længe håbet på, at vores traditionelle store Oktoberfest kunne gennemføres. Med de seneste udmeldinger om fortsættelse af forsamlingsforbud over 100 personer og desuden et arealkrav på fire m2 per person, når det ikke er »et siddende arrangement«, kan vi ganske simpelt ikke gennemføre arrangementet,« siger støtteforeningens formand Per Henning Jensen.

Torben Pedersen fra Støtteforeningens bestyrelse oplyser, at alle der har købt billet, vil blive kontaktet af Ticketmaster med mulighed for at overføre billetten til Oktoberfesten i 2021 eller at få billetten refunderet.