K: Nej til fredning

Odsherred - 22. juni 2021 kl. 15:45 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen

Et flertal i Odsherred Byråd besluttede i sidste måned, at kommunen, sammen med Danmarks Naturfredningsforening, skal rejse en fredningsproces ved Skamlebæksletten, Veddinge Bakker og Bollinge Bakke.

Sagen delte byrådets partier, og hvis De Konservative havde været repræsenteret i salen, så havde partiet stemt imod. Det fortæller De Konservatives spidskandidat til byrådsvalget i november, Claus Starup.

- Sagen er på sin vis kørt med byrådets beslutning, men omvendt så kommer fredningssagen også til at vare i fire til seks år, og det kunne vi have undgået, for det bliver en drøj proces med mange forskellige interessenter, nemlig geoparken, DN, lodsejerne, kommunen og fredningsnævnet, siger Claus Starup.

Han mener, at sagen burdet være løst i et tæt samarbejde med de berørte lodsejere.

- Hele filosofien i geoparken handler jo om, at de lokale borgere skal inddrages: Man kan ikke bare tage rådighedsretten over et område fra folk. Jeg har talt med flere af de berørte lodsejere, som er frustrerede. De har meget at byde ind med, men de føler ikke, at der er blevet lyttet til deres indvendinger, siger Claus Starup, som fortsætter:

- Der er allerede en betydelig naturbeskyttelse i området, som jeg kender ganske godt. Det er et stille og roligt område.

Han mener, at fredningen er et »skalkeskjul« for at gennemføre den anden del af Højderygstien.

- På den ene side vil man gerne have biodiversitet og på den anden mange tusinde gæster på stien. Men en sti er en dårlig sag, og derfor vil man hellere sætte fokus på biodiversiteten. Det gav jo også betydelige problemer, da man anlagde den første del af stien. Jeg mener dog godt, at man både kunne tage hensyn til lodsejerne og samtidig få stien, siger Claus Starup.

Da fredningssagen blev behandlet i byrådet, fremhævede flere politikere, at kommunen skulle gå med i fredningssagen, da man dermed kom til at sidde med ved bordet, når fredningsnævnet går i gang. DN havde nemlig allerede meddelt, at man ville rejse fredningssagen, uanset om Odsherred Kommune gik med eller ej.

- Det er jo også godt at sidde med ved bordet, men det bedste havde været, hvis man indrømmede, at målet var at få gang i anden del af Højderygstien. Det bedste havde været, hvis man kunne spare denne lange fredningssag, som kommer til at koste mange penge. Det havde været muligt, hvis kommunen havde samarbejdet med lodsejerne, for så havde man undgået frustrerede borgere, der er utilfredse, og som føler, at en beslutning er trukket ned over hovedet på dem, siger Claus Starup, som understreger, at De Konservative naturligvis stærkt går ind for biodiversitet, men at det skal ske i dialog med lokalsamfundet.