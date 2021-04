K: Genbrug skal være nemt

- Det er et godt initiativ, og jeg er sikker på at der er masser af vilje i samfundet til at klimaudfordringerne skal håndteres i fællesskab. Genanvendelse er en udfordring som kræver handling, så det nytter ikke at tøve med initiativerne og løsninger. Men når det kommer til virksomhedernes tøvende tilgang, så er det sandsynligvis, fordi de har nok at se til som virksomhed. Deres kapacitet er udnyttet til det yderste, så udover den ringe værdi af byggeaffald fra gamle sommerhus, så er nok nødvendigt at gøre det nemt og økonomisk rentabelt for virksomhederne at sende gode materialer videre til det rigtige sted, understreger Claus Starup, som fortsætter:

- Jeg efterlyser også, at Odsherred Kommune tager initiativ, ansvar og handler på at skabe et miljø, der genanvender i stedet for at købe nyt, nyproduceret service, nye borde, stole, lamper, reoler, udsmykning på væggene og så videre. Kan kommunen tage ansvar for at bane vejen for mere genanvendelse i kommunens egne bygninger, så er det på tide at gøre det. Selvfølgelig skal den omstilling være økonomisk gennemtænkt og nye kommunale indkøbspolitikker skal ske i et tempo der giver logik og skaber forbilledligt overskud. Overskud, der giver gode resultater i Co2-regneskabet, men måske mere end det, siger Claus Starup, som i øvrigt selv arbejder som frivillig i en lokal genbrugsbutik.