Juniorklub er hjemme fra skiferie uden skader

Odsherred - 19. februar 2020 kl. 21:27 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var nyt, da Vig skole i forbindelse med den nye skolestruktur og som selvstændig skole ville forsøge at sende skolens juniorklub på skitur i vinterferien. Hjemme igen, kan det konstateres, at børn og voksne slap fra turen uden brækkede ben. 22 børn fra 4. til 6. klasse og 4 voksne drog af sted på en 18 timers bustur, som bragte dem til Neukirchen i Østrig. Børnene og de voksne boede på et lokalt »gasthof« og havde 4 dage på ski.

Første gang på ski Søndag var de tilbage igen. Rigere på oplevelser fra de østrigske alper.

- Nogle børn har aldrig stået på ski, men efter at have modtaget skiskole to gange dagligt af lokale skiinstruktører, så har alle udviklet sig og fået succes, siger pædagog Jeanette Thorsen.

Skolen har hermed taget hul på en ny tradition, hvor elever i skolens fritidsklub, mod ekstra forældrebetaling, kan komme med på en årlig skitur.

- En tradition, som passer perfekt ind i skolens idrætsprofil som DGI- certificeret profilskole. En tur med høj klasse og uden konflikter mellem børnene, fortæller SFO-leder Rasmus H Christensen, som havde arrangeret turen.

Turens formål var også at øge børnenes trivsel, være fysisk aktive og øge deres selvstændighed ved selv at skulle holde styr på blandt andet tøj, soverum og være hjemmefra.

Går gerne en ekstra mil for børnene - Ikke alle børn i Odsherred rejser på ferie med deres forældre, og vi ønsker at hæve barren og gå en ekstra mil for børnene på Vig skole, for at de får nogle gode aktive oplevelser, skaber udsyn, læring og udvikler gode relationer mellem hinanden og til de voksne, fortæller skoleleder, Ib Kristensen, som også var med på turen.

Juniorklubben planlægger en tur til Gardasøen i Italien til sommer.