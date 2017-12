Felex Pedersen (S) og Julie Jacobsen (DF) er blevet valgt til regionsrådet. De sidder også i Odsherred Byråd. Foto: Torben Andersen

Julie og Felex i regionsrådet

Odsherred - 03. december 2017 kl. 19:24 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Julie Jacobsen (DF) og Felex Pedersen (S) skal i de næste fire år sidde i regionsrådet. De to politikere sidder også i Odsherred Byråd.

Carsten Adelskov (S) har været Odsherreds eneste repræsentant i regionsrådet i de sidste fire år, og han genopstillede ikke.

Julie Jacobsen er 32 år og bor i Vig. Hun læser politik og administration på RUC. Hun er ny i lokalpolitik, men fik henholdsvis 203 og 998 stemmer til byråds- og regionsvalget.

Felex Pedersen, 48 år, bosiddende i Grevinge og ansat i Odsherred Eventpark, fik også et flot valg med 117 personlige stemmer til byrådet og 1494 til regionsrådet. Socialdemokratiet tillader normalt ikke dobbeltmandater, men en urafstemning i foråret gav Felex Pedersen lov til at gå efter to pladser.

- Det er dejligt, at vi nu er to fra Odsherred i regionsrådet. Vi kan for eksempel arbejde på, at nogle specialbehandlinger kan blive flyttet til Sundhedscentret i Nykøbing. Odsherred ligger langt fra Køge og Roskilde, siger Julie Jacobsen.

Felex Pedersen er enig.

De to politikere skal nu til at sætte sig ind i ofte komplicerede sundhedspolitiske problemstillinger, som berør institutioner, der ligger langt væk fra Odsherred.

- Jeg sidder som repræsentant for Odsherred, for det er her, jeg bor. Men vi skal varetage hele regionens interesser. Jeg er vant til at læse mange og lange, tunge tekster, så det skræmmer mig ikke, forsikrer Julie Jacobsen.

Kommer i mesterlære

- Jeg skal nok i det, man engang kaldte for mesterlære. Jeg vil være den almindelige borgers mand i regionsrådet. Jeg har bedt om at sidde i færre udvalg i byrådet, så jeg også kan varetage arbejdet i regionen, siger Felex Pedersen.