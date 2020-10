Julemarked gennemføres kun, hvis forsamlingsloft på ti personer hæves

Hvis det gældende forsamlings-loft på ti personer ikke ophæves til december, vil Hempel Glasmuseum ikke gennemføre en planlagt jule-weekend 4.-6. december - et julemarked med 20 tilmeldte kunsthåndværkere og salg af kvalitets-kunsthåndværk.

- Vi gennemfører kun arrangementet, hvis forsamlingsforbuddet for flere end 10 personer ophæves inden da, lyder museumsleder Helle Simonsens orientering på museets hjemmeside.

Det er meningen, at markedet skal holdes i museums-butikken, hvor der er mulighed for at sætte varme på.