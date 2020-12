Julehygge i Torvehallen

Af Marianne Nielsen Ned ad hovedgaden i Vig hilser de lysende guirlander glædelig jul til dem, der bevæger sig ned gennem handelsgaden og måske leder efter nogle af alle de kravlenisser, som butikkerne har haft placeret i vinduerne, som en hyggelig december-konkurrence. Men også i den forholdsvis nye Torvehal, der blev bygget i 2016 og er blevet byens udendørs samlingssted, strømmer julehyggen frem under pyramideformede tag - pyntet op med rigelige mængder af lyskæder.

Torvehallen var i sommer centrum for en livesending til fordel for Vig Festival, der som alle andre festivaler måtte skyde en hvid coronatest-vatpind efter et musikbrag på skolens boldbaner i år.