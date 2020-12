Julehandlen overstået - næste rykind er på vej

- Vi havde en fin jul, og heldigvis var vi forskånet for uheld. Egentlig kan man sige, at vi jo har haft sommer det meste af året. Vi har haft virkelig god omsætning, fortæller Peder Brøns.

- Vi er spændt på, hvor voldsomt nytåret bliver i år. Det kan jo godt være, at der bliver færre fester, men selv hvis man sidder to sammen, skal der jo stadigvæk købes ind til nytåret, konstaterer Peder Brøns.

Superbrugsen har også åbnet den torsdag den 31. december - frem til kl. 14. Souschefen forventer dog, at onsdag bliver den store indkøbsdag op til nytåret. Og det vil betyde over 1.000 kunder. Indkøbsmønstret er dog også blev et ændret af corona-restriktionerne. Kunderne handler færre gange, men køber til gengæld for større beløb.