Juleafslutning må droppes på skolerne

Juleafslutningen i skolen må springes over for elever i 5. klasse og opefter, som på grund af de nye coronarestriktioner fra på mandag og frem til juleferien skal undervises hjemmefra.

- Vi er gået i gang med planlægningen. Vi har vores erfaringer fra marts, at bygge på denne gang. Lærerne skal lige have lidt tid til at omstille sig og lægge skeamer om, men vi er klar, siger skoleleder for Egebjerg, Odden og Nykøbing skoler, Sigurd Brønnum.