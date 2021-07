Lokalforeningen Holbæk-Odsherred Bedre Psykiatri: Formand Birgit Hesk Møller - Odsherred, Kasser Helle Bødker - Holbæk, medlem og bisidder Solvejg Jakobsen - Holbæk, Sekretær Inger Eskesen - Odsherred

Jubler: Stort tilskud sikrer pårørende-forenings arbejde i to år

Odsherred - 02. juli 2021 Af Marianne Nielsen

Formand for Bedre Psykiatris afdeling Odsherred-Holbæk, Birgit Hesk Møller, har svært ved at få armene ned over den besked hun fik fra Trygfonden tidligere på ugen.

- Jeg er vist ikke helt landet endnu, for det er så overvældende. Afslag er jo det man hører mest om, så det var også det jeg mest havde forberedt mig på, så jeg blev så glad, at jeg nærmest fløj rundt. Jeg skyndte mig at sende mailen videre til resten af bestyrelsen, så de kunne se, at den var god nok; vi har fået tilsagn om 132.000 kroner til vores lokalafdeling, så vi kan styrke indsatsen for pårørende til mennesker med en psykisk sygdom, fortæller en meget glad lokalformand.

Kommunernes budgetter har de senere år betydet, at foreningen aldrig fik det fulde beløb, når de såkaldte §18-midler i Odsherred og Holbæk blev søgt.

- Sidste gang fik vi kun 15.000 kr. og det er jo ikke ret meget, når man skal lave noget professionel hjælp til pårørende, som jo har brug for ordentlig vejledning og sparring, konstaterer Birgit Hesk Møller.

Beløbet fra Trygfonden er derfor et gevaldigt skridt for lokalafdelingen, der med ét kan realisere det to-årige projekt med professionel undervisning af pårørende, vejledning og samtale- og netværksgrupper i Holbæk og Odsherred, som de drømmer om. For det er bestemt ikke lutter lagkage af have psykisk sygdom tæt inde på livet.

- Det er hårdt at være pårørende. Ofte får man for stort en ansvar pålagt af behandlingspsykiatrien eller også kommer man til at tage for stort et ansvar - for man vil gerne hjælpe sin kære også selvom opgaven er uoverskuelig og kræver professionel hjælp. Det skete for os, da vores datter blev syg med anoreksi og OCD, fortæller Birgit Hesk.

Over en periode på ti år var familien ved at gå i opløsning. Til sidst smed vi håndklædet i ringen, og fik datter ind på et bosted. Der skulle dog gå yderligere et par år, før der var fremskridt at spore, men i dag er datteren ude af spiseforstyrrelse og OCD, familielivet har det godt igen og for Birgit Hesk Møller blev det vejen ind i det frivillige arbejde for bedre vilkår for pårørende.

Nu skal bestyrelsen lægge en slagplan for den videre proces, men formanden forventer, at de første samtale- og netværksgrupper vil starte op til september.

- Jeg har regnet ud, at over de to år vil vi kunne hjælpe omkring 100 pårørende i grupperne, siger hun og overvejer samtidig om online-foredrag og samtaler kan være et supplement, så psyko-edukationen kan brede sig yderligere og hjælpe endnu flere til at få en forståelse for de problematikker, der knytter sig til livet med psykisk sygdom tæt på.

Lokalafdelingen har pt. 143 medlemmer, og bestyrelsen har et stort ønske om at styrke samarbejdet med kommunerne om bedre trivsel - også for pårørende.