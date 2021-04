Jubel hos vinterbadere: Så mange penge får de

Vinterbadeforeningen Gråsælen på Odden kom med jubelskrig frem for kuldeskrig over at skulle hoppe i det kolde vand ved Odden Havn, da de forleden modtog en rigtig god nyhed.

Vinterbadeforeningen er faktisk slet ikke stiftet officielt endnu. Det sker på en generalforsamling senere i denne måned. Planen er, at foreningen blandt andet skal stå for at vedligeholde saunaen på Odden Havn, som medlemmer af foreningen kan få adgang til med en nøgle og et fast beløb.