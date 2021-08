Jord i drikkevandet kostede vandværk dyrt

For snart en måned siden måtte Asnæs Vandværk ud og advare sine 6000 vandbrugere om, at der var fundet coliforme bakterier i drikkevandet, og at det skulle koges før brug.

»Vi har haft Dalgaard inseption ude og nedvaske tankene, og vi har fået skiftet to dæksler, så vi er helt sikre på, at der ikke kan komme bakterier ind den vej. Vi har fået taget prøver for mellem 50.000 - 60.000 kr., vi har fået skiftet dæksler og så har vi måtte købe et nyt varslingssystem til omkring 20.000 kr., for at være sikre på at alle vores forbrugere får besked via sms. Desværre kan vi ikke nå sommerhusejerne, men i løbet af måneden kommer der en henvisning på vores hjemmeside, hvor man kan tilmelde sig varslingssystemet,« siger han.