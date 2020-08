Midt- og Vestsjællands Politi efter to drenge, der flygtede da en 79-årig mand fra København ikke lod sit true af deres "pistoler".

Jog drenge, der ville overfalde ham, væk med sin stok

Søndag klokken 11.53 fik Midt- og Vestsjællands Politi en anmeldelse fra en 79-årig mand fra København om, at han lørdag aften kl. ca. 19.00 under en gåtur ad en sti ved Moselyvej i Lumsås havde mødt to drenge.