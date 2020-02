Se billedserie - Nogle af mine ting er til øjet, fordi de er smukke, andre kan bruges til for eksempel frugtfade eller lampeskærme, siger Jørgen Nordskov. Foto: Preben Moth

Jørgen taler med sit træ ved drejeskiven

Odsherred - 23. februar 2020 kl. 14:12 Af Preben Moth

Jørgen Nordskov, Hovedgaden 33 i Grevinge, har 40 års erfaring i at dreje træ.

- Jeg kan godt li' at arbejde i træ. Det er levende, selv om træet er fældet. Samtidig påvirker alt muligt træets udseende.

Han har i den ene del af sit værksted et større udvalg af store knuder af træ i mange sorter. Oliventræ, valnød, ask, guldregn, taks, eg m.fl. Næsten alt træ kan drejes, men dog ikke de lette trætyper fyr og gran. Når han første gang skal i gang med at dreje et stykke træ, »taler han med træet«, ser mulighederne i materialet.

Formen inspirerer - Den første tanke, jeg får, er næsten altid den bedste, så den tager jeg. Træets form inspirerer mig til at dreje i netop det stykke træ for at få det smukke frem , siger Jørgen Nordskov.

Mange af de ting, der er at finde i hans udstilling, er drejet af træ, der naturligt har et anderledes udtryk. Blandt andet knuder i stammerne giver et helt unikt spil i værket, når Jørgen Nordskov har haft det under kærlig behandling på drejebænken.

Et stykke egetræ spændes fast i drejebænken, der drejer det rundt med høj hastighed, og til at udhule træet bruges et værktøj, hvor spåntykkelsen kan reguleres.

Ting til øjet - Nogle af mine ting er til øjet, fordi de er smukke, andre kan bruges til for eksempel frugtfade eller lampeskærme, siger Jørgen Nordskov.

En af disse er drejet så tyndt, at pæren i lampen lyser igennem træet.

- Man skal ikke dreje tyndt, hvis ikke man kan det, lyder forklaringen.

Produktion af unika-ting er Jørgen Nordskovs hovedbeskæftigelse, og ved siden af holder han en del to-dages kurser med op til seks deltagere.

- Der er mange, der har prøvet det i skolen, og 40 år senere tager de det op igen, før de går på pension for at have en interesse.

De fleste kursister laver siden ting til eget brug, færre sælger deres ting og nogle få udvikler sig til kunsthåndværkere og har udstillinger.