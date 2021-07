Jobpatruljen roser Algade-forretninger

Se billedserie Forbundsnæstformand Martin Rasmussen og hans assistent Gitte Beck besøgte mandag en række butikker og restaurationer i Algade.

Odsherred - 20. juli 2021 kl. 09:21 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen

Sommerferien giver mange jobs til børn og unge, og i årtier har Jobpatruljen fra HK og 3F løbende inspiceret, om de unges løn og arbejdsvilkår også er, som de skal være i forhold til lovgivningen og standarderne på arbejdsmarkedet.

Mandag besøgte Jobpatruljen således et halv hundrede butikker og restaurationer i Nykøbing. Man var delt ind i to grupper, og den ene, bestående af forbundsnæstformand i HK Martin Rasmussen og hans assistent, Gitte Beck, kunne efter cirka 20 besøg foretage en foreløbig konklusion overfor Nordvestnyt.

- Det ser ud til, at man gør det godt her i forhold til resten af landet. Det kan man godt være stolte over. De unge har ok forhold. Et par steder halter det med lønnen. Man giver ofte en fast løn, mens man ikke går så meget op i tillæg om aftenen. Til gengæld har de fleste en lidt højere timeløn end normalt, så jeg tænker, at det så alt i alt ser ok ud, siger Martin Rasmussen, som også oplyser, at man ikke er stødt på problemer med tunge løft. Unge under 18 år må ikke løfte mere end, hvad der svarer en ølkasse. På landsplan skal 14 procent af de unge på arbejdspladsen løfte mere, end de må.

- Men, det ser godt ud i Algade i Nykøbing. De unge virker til at være tilfredse med deres job, bemærker Martin Rasmussen.

- Ja, og nogle steder fortalte indehaveren også, at det var svært at skaffe ungarbejdere, siger Gitte Beck.

Jobpatruljen kommer rundt til alle landets kommuner i sommerferien.

Martin Rasmussen understreger, at Jobpatruljen ikke kommer for at lave ballade.

Patruljen har det princip, at hvis der er rigtig mange kunder, så vil man ikke forstyrre.

- Vi præsenterer os altid først overfor indehaveren, og hvis han siger, at vi ikke kan komme til at tale med ham eller med de unge, så går vi bare stille og roligt igen. Hvis der er et problem med lønnen eller tunge løft, så får 3F Holbæk-Odsherred indberetningen fra os, og så er det deres opgave at gå videre med sagen, siger Martin Rasmussen, som fortæller, at ingen arbejdsgivere på hans og Gitte Becks tur havde sagt nej til at tale med dem denne eftermiddag. Martin Rasmussen var med på den første jobpatrulje, som fagbevægelsen oprettede i 1987. I begyndelsen stod det daværende LO for patruljen, men da det hovedsaligt er 3F og HK, der organiserer de pågældende medarbejdere, står disse to fagforbund i dag for opgaven.

- Jeg kan huske, at da vi begyndte på Jobpatruljen, kunne der opstå nogle voldsomme episoder. Nu er det meget mere stille og roligt. Vi er der for at tale om tingene. Jobpatruljen har altid betydet meget for mig, og jeg har været med hvert eneste år. Vi kommer hvert år, og det ved arbejdsgiverne også, og det er med til, at de husker at give den rigtige løn, siger Martin Rasmussen.