Jesper Wung-Sung hovednavn på litteratur-festival

Odsherred Læser - Litteraturfestival for børn og unge spiller ud med et stærkt og top-aktuelt kort som hovednavn til den sjette festival i rækken senere på året - bestseller-forfatter Jesper Wung-Sung, der for nyligt modtog boghandlernes pris De Gyldne Laurbær for slægtsromanen »En anden gren«.

Hans oldefar San Wung-Sung, der i begyndelsen af det forrige århundrede var en fattig kineser, blev udstillet i fem måneder på Tivolis etnografiske udstilling i 1902. I programmet stod der blandt andet, at det er helt utroligt, hvilke legemelige pinsler en kinser kan holde til. På én gang dragende og farligt fremmed for udstillingsgæsterne.

- Det er et scoop for litteratur-festivalen, at Jesper Wung-Sung kommer. Og det var et scoop, da han »breakede« den historie om sine oldeforældre ved den første Litt Talk på Vallekilde Højskole for seks år siden - og nu er det blevet en bestseller, siger festival-arrangør Anne-Marie Donslund.