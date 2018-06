Jensen flirter med VKSR-regering

Folketingsmedlem Jacob Jensen (V), valgt i Kalundborg-kredsen, som også omfatter Odsherred Kommune, advarede på et grundlovsmøde, som tirsdag blev holdt på Hotel HøjbySø imod, at de ekstreme kræfter i Folketinget får for meget indflydelse.

- Det er derfor min opfordring, at de gamle partier dvs. VK og SR i større udstrækninger finder sammen og måske endda i et regeringssamarbejde påtager os ansvaret for at lede landet. Derved undgås det, at det mest ekstreme mandat, for den afgørende indflydelse, når der mange gange er et Folketing, som er delt stort set på midten ud fra den traditionelle tænkning i røde og blå partier, sagde Jacob Jensen til de omkring 60 fremmødte.