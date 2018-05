Janne passer på kræmmermarkedet

Siden 2014 har kræmmere på Cirkuspladsen ved Rørvig havn været klar over, at de bare skulle ringe til »Janne og Jens-Ulrich«, hvis de skulle bruge en stadeplads, eller havde spørgsmål til kræmmermarkedet, som finder sted hver søndag hele sommeren. Mange har derfor nok også spurgt sig selv, hvad der sker med kræmmermarkedet, efter at Jens-Ulrich Jakobsen for få uger siden døde efter kort tids sygdom.

- Jeg har stået for det alene i hele sæsonen i år. Den eneste søndag, jeg har sprunget over, var den dag min mand døde. For mig har det været balsam for sjælen, også at have kræmmermarkedet, at skulle tage mig af, siger Janne Krohn Jakobsen.