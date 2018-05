Janne Florager, helse-og sportmassør, har sin klinik i sit hus på Nyledsbakken i Nykøbing. Foto: Preben Moth

Janne jubilerer med massage

07. maj 2018

Torsdag den 17. maj markerer massør Janne Florager sit 25 års jubilæum med sin klinik Helse & Sportsmassage på Nyledsbakken 20, Nykøbing Sj.

Og da hun også fylder 60 den dag, (lige det er hun ikke så vild med at tænke på), så holder hun hellere en reception og fest for at tænke på noget andet.

Janne Florager har en stribe uddannelser bag sig. Professionel svømmetræner, livredder, massør, psykoterapeut og et speciale i PTSD. Post Traumatisk Stress Syndrom. De to sidste betyder, at hun også kan hjælpe klienterne med de psykiske ting, der ofte kommer op til overfladen under den dybtgående massage.

Ved siden af massagen har hun i mange år arbejdet med handicappede i svømmebassin.

- Det har ofte været folk, der har haft en blodprop og er lammede i mere eller mindre grad eller med amputerede ben. Jeg kan lære alle at svømme på 10 gange. I dag er det sjældent, at Janne Florager underviser i svømmehallen, nu koncentrerer hun sig om massagen i sin klinik. Livredder er hun dog stadig i svømmehallen i Nykøbing, for det er dejligt at have nogle søde kolleger, og så kan i hun i ny og næ give sine unge kolleger et fif.

Der er reception i klinikken fra kl. 10-17.