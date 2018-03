Montør Jan Richter Nielsen bliver den nye ejer af sin arbejdsplads Ildstedet Rørvig gennem de sidste fem år. Lene Jepsen fortsætter som ansat i butikken. Foto: Preben Moth

Send til din ven. X Artiklen: Jan overtager Ildstedet Rørvig Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Jan overtager Ildstedet Rørvig

Odsherred - 23. marts 2018 kl. 11:39 Af Preben Moth Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I nu fem år har montør Jan Richter Nielsen og Lene Jepsen i butikken drevet Ildstedet Rørvig, Rørvigvej 224, som ansatte.

Det ændres nu til at Jan Richter Nielsen overtager forretningen og Lene Jepsen fortsætter som ansat.

- Vi har et godt samarbejde, det kører bare, og nu skal vi derudaf i endnu højere grad, nu vi selv kan bestemme, lyder det fra Jan Richter Nielsen, der glæder sig til at få foden under eget bord.

Mærkerne Morsø, Hwam og Contura sælges der flest af, og der er et voksende salg af pilleovne.

- Man slipper jo for at slæbe brænde ind og aske ud, og de holder temperaturen bedre end brændeovne og helt af sig selv i længere tid. Til gengæld synes jeg, at de er knap så hyggelige at se på, og de er også noget dyrere end brændeovnene.

- Man kan godt nøjes med en brændeovn til 4-5.000 kr. , hvis den kun skal bruges en halv snes gange om året. Det er anderledes krævende, hvis den skal bruges betydeligt mere, så bør man ofre væsentligt mere for at få en brændeovn, der kan holde i mange år. Det kan være dyrt at spare for meget i første omgang, slutter Jan Richter Nielsen.

Han markerer overtagelsen med reception lørdag den 21. april.