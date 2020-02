Jamen det er da

Dette er faktisk et massageapparat til kvinder. Foto: Thomas Olsen

Af Jesper Danscher Mod kvindelig hysteri udviklede dr. J.C. Johansen en auto-vibrator i 1907, som må siges af være forgængeren for dagens massageapparater.

Museum Vestsjællands samling indeholder en stor mængde genstande, der kan bruges til at illustrere emnet. Her er blandt meget andet ældre apotekerinventar (kolber, krukker, mortere, reklamer, æsker, skabe, diske, etc.), husapoteker, forskelligt lægeudstyr, Voltakors, gigtkæder, opskrifter på gigtsalver, åreladningsudstyr, kopsætningsudstyr, massageapparater, amuletter, balsam, tarok- og spåkort.