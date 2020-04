Jager helt ny byrådssal

»Dels er vi underlagt forsamlingsbegrænsningerne på maks 10 personer, og så har vi byrådsmedlemmer, der enten selv er eller bor sammen med nogle der er i risikogruppen. Dem skal vi beskytte mest muligt. Til gengæld tror jeg på, at forsamlingsforbudet bliver lempet efter 10.maj, så flere personer må mødes ad gangen, og jeg forventer derfor at vores byrådsmøde i maj kan blive et fysisk byrådsmøde, hvor vi kan se hinanden i øjnene, men hvor vi samtidig sikrer at vi kan overholde afstandskravene, der jo betyder, at der skal være mindst to meter mellem folk. Derfor ser vi os om efter egnede lokaler, hvor vi kan holde byrådsmøder med deltagelse af mellem 25-30 personer og med plads til tilhørere, i en rum tid. Det betyder også, at vi skal kunne have mikrofoner og andet stående, så det er ikke lige til at finde, og derfor er Borren ikke velegnet, for der vil vi komme til at stå i vejen for at foreninerne kan bruge hallen, når de får lov,« siger han til dagbladet Nordvestnyt.