Et flertal i miljø-og klimaudvalget er klar til at give Jysk i Nykøbing lov til at udvide. Foto: Torben Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Ja til større Jysk Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ja til større Jysk

Odsherred - 07. oktober 2020 kl. 10:15 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen

En ny stor butik på 1500 kvadratmeter. Sådan lyder ønsket fra Jysk i Nykøbing, og ejeren af bygningen, Lars Nybjerg, har derfor anmodet Odsherred Kommune om at få udarbejdet en lokalplan, der giver butikken lov til at udvide.

Miljø- og klimaudvalget så på sagen tirsdag, og her var der opbakning til ønsket, idet kun Enhedslisten stemte imod.

Jysk er imidlertid placeret på et område, der ikke giver mulighed for at udvide som ønsket. Området er i byzone og har en bebyggelsesprocent på 50.

Jysk har ikke været afvisende for at placere sig i bymidten i Nykøbing, men foretrækker at blive, hvor man er nu - på Vesterlyngvej.

Nu får området ved Jysk status som aflastningsområde, men de gælder ikke de tilstødende matrikler. Og således kan man iværksætte en lokalplan for området.

- Jysk har ligget i området i mange år, og der vil ikke ske de store ændringer ud over, at de får lidt mere plads og bedre parkeringsforhold, siger udvalgsformand Paw Pedersen (DF).

Den sidste tids diskussion om handelen i Nykøbing blev også vendt på udvalgsmødet. Helge Fredslund (V) har argumenteret for, at man bør se på, om der er mulighed for at placere udvalgsbutikker ved Odsherredvej.

- Denne diskussion om aflastningsområder og byhandel kan også komme i forbindelse med en ny kommuneplan, som skal vedtages af det afgående byråd. Jeg syne, at vi skal være åbne for de virksomheder, der er interesseret, siger han.