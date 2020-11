Ja til øko-boliger i Egebjerg

Foreningen Egeskoven vil udvikle et økologisk boligområde, hvor der lægges vægt på en bæredygtig livsstil i alt fra byggematerialer, over vandforbrug til selvforsynende havebrug.

Boligerne skal placeres syd for Egebjerg. Lokalplanen har været behandlet politisk i flere omgange, og det er efterhånden to år siden, at initiativtagerne stod frem med deres projekt. Forleden vedtog miljø- og klimaudvalget en lokalplan for området.