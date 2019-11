Ja til fliser i Asnæs - asfalt må vente på Billesvej

Der var flødeboller, flag i flagstangen og snoreklip af borgmester Thomas Adelskov, da Asnæs Skole den 8. november indviede den nye tilbygning til indskolingseleverne, og snart indvier Nykøbing Skole på Billesvej den nye hovedindgang, og dermed er to skolebyggerier afsluttet. Sådan da. For det viser sig, at der er 600.000 kroner i overskud af de afsatte midler. Et overskud, som blandt andet bunder i at flisebelægninger omkring udearealerne mellem jordvold og indgangene sparet væk i projektet på Asnæs Skole.

- I forbindelse med anlægsstop, har man været ekstrem opmærksom på økonomien og pillet ting ud af projektet i Asnæs, for at være sikker på at økonomien holdt. Nu viser det sig, at børnene slæber en masse jord med sig ind i den nye tilbygning, og derfor har et flertal i børne- og uddannelsesudvalget, bestående af Socialdemokratiet, Radikale og Enhedslisten, givet skolen lov til at bruge penge på at få lagt fliser, men ikke asfalten, da det ikke var en del af det oprindelige projekt. Venstre mente, at ingen af projekterne skulle gennemføres og at penge i stedet skal tilbage i kassen til skolerenoveringer, uddyber Søren With.