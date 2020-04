Ja til boliger - trods nabomodstand

En nabo til matriklen er imod boligprojektet og mener, at vedkommendes matrikel »vil skifte total karakter fra at være en nuværende oase som vi bruger til modvægt af at vores hus ligger helt ud til den befærdede indfaldsvej Vesterbro, til at være en overbegloet have fra en kæmpe parkeringsplads mod vest og en lejekaserne i to etager mod nord utrolig tæt på skel«, skriver naboen, som slutter: »Som helhed er vi stærkt imod planen, som kun fremhæver herligheden for bygherre og ikke tage nogen hensyn til de omkringliggende ca. seks parceller, og ingen overhovedet til os som direkte nabo«.