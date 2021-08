André Kolbe høster mange roser for Nordstrand Festival. Foto: Torben Andersen

Iværksætter: Tabte 16 kilo på tre uger

Odsherred - 10. august 2021 kl. 12:50 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen

- Jeg gør ikke noget halvt. Nogle kalder mig fantast, og jeg ligger mig fladt ned for de fejl, der er begået, men jeg har også vist, at det kan lade sig gøre. Jeg kan godt samle folk!

André Kolbe var ét stort smil søndag aften, da seks dage med Nordstrand Festival var vel overstået. Han fik sagt pænt farvel til den sidste optrædende kunstner, svenske Chris Kläfford, og kunne se tilbage på noget, som nok havde været hans livs travleste uge. Han har modtaget mange roser for sit initiativ, for eksempel skrev borgmester Thomas Adel­skov (S) på Facebook: »Stor respekt for André. For det kæmpe arbejde og den store personlige investering, han har lagt i Nordstrand Festival«. 41-årige André Kolbe har boet i Odsherred det meste af sit liv, selv om han lige nu har adresse i Rødovre. Han arbejder som teknisk serviceleder i Nykøbing. Hans netværk er derfor stort, og han har lagt stor vægt på at anvende lokal arbejdskraft til festivalen.

- Jeg har altid elsket Vig Festival, som er helt fantastisk, men jeg har savnet, at der var et sted, hvor man kunne gå hen med børnene og hygge sig, uden at der skulle drikkes så meget. Et sted, hvor man nyder tingene. Det er vigtigt for mig, siger André Kolbe.

Samarbejdet med andre aktører er altafgørende, og derfor var der ikke på festivalen ikke de samme foodtrucks som på Street Food på Rørvigvej, og han vil ikke lægge festivalen samtidig med, at der er Vig Festival.

- Jeg vil gerne lave noget, hvor folk tænker: »Hvor er det dog fedt«. At de nyder at være på festivalen, og at de er glade. Så er der i øvrigt også større chance for, at de kommer næste år, siger André Kolbe, som er meget glad for den opbakning, han har fået i løbet af ugen.

Inden længe skal han i gang med at planlægge næste års festival. Og han har en stærk forventning om, at de foredragsholdere, som ikke kom i aktion i år, er klar til at stille op til næste år.

- Vi skal have nogle flere frivillige til næste år. De sidste dage har været meget hårde, smiler André Kolbe, som har tabt 16 kilo i løbet af de sidste tre uger med lange arbejdsdage.