Iværksætter: Fleksjobbere mest loyale

Odsherred - 24. november 2017 kl. 06:26

For besværligt.

Charlotte Gøtzsche var så plaget af nedslidning, at hun måtte opgive sit job som sygehjælper i sundhedsvæsnet. Belært af sagen om husbonden Thomas Gøtzsche, der som nedslidt efter mange års fysisk hårdt arbejde var i færd med at blive tilkendt fleksjob, vidste hun dog, at det at hun skulle gennem møllen i jobcentret for at få hjælp, var en proces, hun simpelthen ikke orkede begynde på. I stedet blev hun selvstændig, da hun bryggede videre på en idé, hun havde fået sammen med sin mand: At sælge opskrifter og udstyr til firmaer og private til bryg af vin og øl. Sammen med parrets to sønner, Jonas og Frederik, startede hun forgængeren for Brygforretningen, der snart viste sig at være så god en idé, at det, der begyndte i en skurvogn i baghaven i privaten på Ellinge Lyng - med dertil hørende internetbutik - for seks år siden, krævede meget mere fysisk plads.

Derfor rykkede Brygforretningen slutteligt ind i et stort lokale i industrikvarteret på Trekanten i Herrestrup og fylder nu knap 1200 kvadratmeter - stadig med en internetbutik oveni.

Og så skulle der til at ansættes folk. Sådan er det, når det går godt. Thomas Gøtzsche blev ansat i fleksjob i forretningen - indtil jobcentret pludselig kom frem til, man ikke måtte være ansat i fleksjob hos sin familie - men tonen var ligesom slået an: Det skulle være en forretning med en social profil, så folk, som var havnet på et sidespor i erhvervslivet af forskellige grunde og tilkendt fleksjob, var forretningens målgruppe, når det gjaldt og stadig gælder ansættelse. Senest er to rengøringsassistenter ansat på fleks. Fire timer om ugen per snude.

- Alle skulle tage og ansætte fleksjobbere. Du finder ganske enkelt ikke medarbejdere, der er mere loyale end dem, siger Charlotte Gøtzsche.

Thomas Gøtzsche er enig. Ikke fordi han selv er fleksjobber, for det er han ikke længere. Han har givet op over for systemet og har forladt det, forklarer han, og er nu »bare ansat«, dog internt ud fra samme betingelser som en fleksjobber. Han er sammen med sin kone daglig leder af forretningen. Hvis ikke mindst en af dem kan være i forretningen, holder butikken lukket.

- Mine hofter, knæ og ankler er slidt ned. Jeg skal have nyt af det hele, fortæller han.

Så i stedet for 11 ansatte i fleksjobordningen er der for tiden 10. De har ikke nødvendigvis det job eller det timeantal, de til en start ellers var blevet påtegnet.

- Vi kan for eksempel få en medarbejder, der skal stå for at håndtere og skrive fragtsedler, men det kan være et ret stressende arbejde, da der hele tiden hænger en deadline over hovedet. Måske vedkommende kan klare det, hvis det drejer sig om færre timer end forventet, det afprøver vi hvis nødvendigt, og kan man ikke det, så prøver vi at se, om der er et andet sted i forretningen, hvor medarbejderen fungerer bedre og dermed får en bedre sammenhæng i jobbet. Alle skal have mindst en chance til, og tit finder vi løsningen på den måde, så folk finder deres rette hylde i virksomheden. Her har vi et godt samarbejde med kommunens konsulenter, fortæller Thomas Gøtzsche.

En ansættelse i et fleksjob betyder netop, at der tages hensyn til, at medarbejderens arbejdsevne er begrænset.

Arbejdsgiveren betaler løn for den reelle arbejdsindsats, og herudover modtager medarbejderen et tilskud fra kommunen, der afhænger af lønindtægten.«