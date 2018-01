Sygeplejerskerne i Odsherred Kommune blev tilsyneladende undervist i et forkert system, før de skulle dokumentere i et helt nyt IT-system, der ikke virker, og det frustrerer Arne Mikkelsen.

It-koks: Sygeplejersker undervist i forkert system

Odsherred - 09. januar 2018 kl. 15:10 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De kommunale sygeplejersker i Odsherred fik 3,5 timers videoundervisning i det elektroniske dokumentationssystem Cura Colomna, før det skulle i brug den 7.december. Problemet var bare, at undervisningen tog udgangspunkt i et helt andet system end det, som sygeplejerskerne rent faktisk fik, og det gør, at kredsnæstformand, Anja Pedersen, i Dansk Sygeplejeråd kreds Sjælland, kalder situationen for kritisk.

»Det er jo heller ikke i orden, at de skal gå på arbejde og føle at der er en risiko for at blive bragt i en kritisk situation fordi IT-systemet ikke fungerer. Det er et ledelsesmæssigt problem, men som vi støtter sygeplejerskerne i, for situationen er kritisk, og derfor har vi bedt Odsherred Kommune om en redegørelse for, hvordan de tænker problemerne løst, og vi har klart signaleret at det ikke er i orden som det fungerer i dag. Det er sygeplejerskernes oplevelse, at de har fået en discountudgave af det system, som de blev præsenteret for. Derudover har oplæring og undervisning været en mangelvare, der har kun været 3,5 timers e-learning i et ny system, som påvirker de fleste af deres arbejdsgange. Sygeplejerskernes arbejdsmiljø er blevet massivt presset på grund af det nye system.Det er min opfattelse, at der også er problemer andre steder, men at det er grelt i Odsherred,« siger hun.

På tirsdag skal social- og forebyggelsesudvalget behandle sagen, men udvalgets formand, Arne Mikkelsen (SF), ærgrer sig over, at han ikke har hørt om sagen fra medarbejderne

»Det er jo fantastisk vigtigt, at medarbejderne har modtaget den relevante undervisning, og for egen regning vil jeg gerne sige, at vi nok har været for hurtige til at implementere dette system. Nu har vi sendt folk til Skanderborg, der er tre måneder foran i brugen af systemet, og så håber jeg at der findes løsninger, og i første omgang har vi valgt at holde det gamle system åbent i to måneder, men systemet skulle jo slet ikke være rullet ud, før der var vished for at det virkede. Det skal ikke være en undskyldning, men jeg havde da ikke fantasi til at forestille mig, at man gik i gang før man var helt sikker på at systemet virkede,« siger han.