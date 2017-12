Engang var der tablets til alle, men den tid er forbi. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

It ambitioner ligger i pengeposen

Odsherred - 08. december 2017 kl. 06:34 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I 2013 fandt et byrådsflertal penge til at indkøbe 745 tablets til overbygningseleverne i Odsherred. IT udstyr, der skulle sikre at folkeskoleeleverne fik et nødvendigt boost på IT-området, også selvom det skete med en bemærkelsesværdig sammenhæng mellem indkøbet af de mange tablets og det forestående kommunalvalg.

Siden har strategien vist sig ikke at holde, for de mange tablets gik i stykker og da der skulle skiftes, var der ikke flere penge.

Nu har børne- og uddannelsesudvalget så besluttet, at de der skal leases IT-udstyr til folkeskolerne for én million kroner årligt i tre år, og så skal eleverne opfordres til at tage eget IT-udstyr med, og medlem af udvalget, Felex Pedersen, erkender, at ambitionsniveauet hænger tæt sammen med de penge, der er til rådighed.

»En leasingordning kombineret med en ordning, hvor eleverne frivilligt må tage deres eget udstyr med tror jeg på er god, men jeg vil da gerne medgive, at vi kunne være mere ambitiøse, men det vil jo kræve at pengene er der. Nu følger vi det her det næste år, og er der behov for det, så må vi jo trække det ind i budgetforligskredsen, men jeg tror da sagtens at man kunne sætte flere penge af til området,« siger han.