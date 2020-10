Istandsættelse blev for dyr: Ingen nye trin til Esterhøj

Det har slidt på de gamle stentrin op til genforeningsstenen, som i mere end 100 år har tronet på toppen af Esterhøj i Høve, at stedet igennem årene har været et yndet udflugtsmål for lokale og turister.

Derfor har en renovering af trappen op ad Esterhøj også længe stået på ønskelisten hos mange, og det var også planen, at den opgave skulle være en del af den erhvervspakke 2, som byrådet i Odsherred vedtog på møde den 26. maj 2020.

Erhvervspakkerne blev vedtaget i forbindelse med at corona lukkede ned for Danmark i begyndelsen af året, og havde til formål, at sætte gang i en række projekter, som skulle hjælpe erhvervslivet og sikre arbejdspladser under krisen.

Der blev afsat 7,97 millioner til erhvervspakke 1, mens projekterne under erhvervspakke 2 havde en samlet værdi på 15, 1 million kroner.