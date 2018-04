Issæsonen skudt i gang

Nykøbing: Selv om foråret ikke har vist sig fra sin mest lune side i år, så blev issæsonen for alvor skudt i gang, da Is Boden på Algade i Nykøbing i sidste uge for en enkelt dag delte gratis is ud til alle, som ville have. Køen slangede sig liftligt hen over gågaden, og der var smil hele vejen. Også selv om man skulle punge ud med egen mønt, hvis man ville have drys på sin softice. Til gengæld kunne man kvit og frit vælge, om det skulle være jordbør-, vanilje eller en blandet udgave, man ønskede at indtage. Ejer af isboden Christina Hansen delte glad og gerne ud - så længe der var is på lageret - med håbet om, at de gratis smagsprøver også vil kaste øget istrang af sig i løbet af sommeren.