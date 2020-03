Martin Adelskov får hjælp foran skærmen af hunden Baloo i lejligheden i Istanbul, hvor han er i isolation efter et familiebesøg i Danmark. Privatfoto

Isoleret i Istanbul: Det er røvkedeligt

Martin Adelskov, bror til borgmester Thomas Adelskov og bosat i Istanbul er til daglig underviser på et universitet. Men lige nu er han i 14 dages isolation efter et visit i Danmark for nylig i forbindelse med forældrenes 65 års bryllupsdag.