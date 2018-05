Michael Rasmussen har godt gang i salget i Tyrolerhytten i Ordrup og lavede rekordomsætning i pinsen. Ejendommen er til salg, men han har ikke travlt med at sælge. Foto: Henrik Uhre-Prahl

Ishus med rekordomsætning til salg

Odsherred - 24. maj 2018 kl. 16:33 Af Marianne Nielsen

Alle, der har sommerhus eller på anden vis tilknytning til Ordrup, vil vide, at Tyrolerhyttens is er uundværlige i sommervarmen. Og da varmen er faldet tidligt i år, kunne indehaver Michael Rasmussen fejre pinsen med omsætningsrekord. Præcis hvor meget omsætningen lød på pinse-søndag har indehaveren Michael Rasmussen ikke lyst til at røbe, men kan blot konstatere, at det har været den bedste maj i 15 år.

Egentlig er Tyrolerhytten inklusive boligen på førstesalen til salg og har været det i en rum tid efter Michael Rasmussen i vinter blev ramt af en blodprop.

- Så skulle jeg jo til at passe på mig selv, og der har da også været god interesse for stedet, men jeg sælger den ikke for enhver pris, for jeg skylder jo ikke penge, forklarer han til Nordvestnyt.

Tyrolerhyttens ejer har dermed ikke travlt med at få solgt stedet, og har da også tidligere afvist et bud, som han mente var for lavt.

Ejendommen er til salg hos Danbolig for 1.895.000 kroner og består af 133 kvadratmeter butik og 105 kvadratmeter bolig på førstesalen.