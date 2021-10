Se billedserie Miljøingeniør og sportsdykker Jan Henningsen har undersøgt vandmiljøet i Isefjorden, og han kan konstatere, at der nu er færre fisk og mindre ålegræs end for bare et par år siden. Foto: Torben Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Isefjorden lider Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Isefjorden lider

Odsherred - 21. oktober 2021 kl. 23:10 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen

Der er et stort problem med forurening i Isefjorden. Og der er ingen tvivl om, at det er landbruget, der er synderen.

Jan Hermansen, sportsdykker gennem 30 år og tidligere miljøingeniør, har på nærmeste hold oplevet udviklingen i Isefjorden. Det fortalte han om torsdag aften på generalforsamlingen i Danmark Naturfredningsforenings Odsherred-afdeling (DNO). Det er ifølge ham først og fremmest landbrugets udledninger på Holbæk-siden, som er skyld i, at det er gået tilbage med ålegræs og fiskelivet i Isefjorden.

Udstyret med drone-kamera og dykkerdragt har han observeret, hvordan fjorden har udviklet sig til det værre inden for de sidste år. Med billeder fra luften og under vandet viste han også, at udviklingen er lidt forskellig i Isefjorden.

Det er slemt ud med ålegræsset ved Udby Vig, og ved Hønsehals er noget af vandet beskidt og minder om kloakvand. Omvendt er der lidt liv tilbage i vandet ved Munkholm-broen og Ejby Vig. Men så er vandet ved Vellerup Vig til gengæld blottet for fisk og ålegræs.

- Min påstand er, at det er udledningen fra markerne, der påvirker vandkvaliteten, sagde Jan Henningsen til de 40 fremmødte på Hotel Højby Sø.

Jan Henningsen har dykket ved Kongsøre i 30 år.

- Det har været et vidunderligt sted at dykke. Her har været masser af fisk, rejser og ålegræs, men sådan er det ikke længere, sagde han.

Nykøbing Bugt, ud for Anneberg, ser nogenlunde ud i forhold til bestanden af ålegræs, hvilket Jan Henningsen tilskrev, at der ikke er nogle landbrug i nærheden.

Gunni Ærtebjerg, havbiolog og opvokset ved Isefjorden, bekræftede Jan Henningsen i, at det går tilbage med livet i Isefjorden. Gunni Ærtebjerg redegjorde for de sidste 40 års udvikling i havmiljøet i Danmark. Han roste landbruget for at have taget et stort ansvar i 1990'erne, og frem til 2015-2017 gik det fremad med havmiljøet i Isefjorden, men i de seneste år er udviklingen desværre gået den helt forkerte vej.