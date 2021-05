To udgaver af skiltene, som ser dagens lys i skolernes sommerferie. Privatfoto

Isbod med økologiske lækkerier til sommerferien

Af Jesper Danscher Foran den gamle cafe kirke på Nordstrandsvej 118 i Nykøbing vil Lone Carmel åbne en isbod med Isøre Is i de seks uger der er skolernes sommerferie.

- Det er jo oplagt at sælge den lokale is, men derudover regner jeg med, at vi også skal sælge forskellige lækre økologiske ting, som man kan tage med hjem i sommerhuset, fortæller Lone Carmel, der til hverdag er familierådgiver og psykoterapeut med egen klinik i Roskilde.