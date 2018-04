Ved kasserne i Irma er der synlig skiltning om aldersgrænser for bestemte varer, viser butikschef Thomas Møller her.Foto: Henrik Uhre-Prahl Foto: Henrik Uhre-Prahl

Irma får ubehagelige kommentarer

Odsherred - 02. april 2018 kl. 19:54 Af Henrik Uhre-Prahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Der falder lidt for ofte ubehagelige kommentarer - knubbede ord, om man vil - fra kunder, som bliver bedt om at vise identifikation. Det er svært ubehageligt for kassepersonalet, og jeg håber, vi kan undgå det fremover.

Det fortæller Thomas Møller, butikschef i Irma i Nykøbing, hvor der dagligt spørges til identifikation, så kundens alder kan fastslås.

Pudsigt nok er det typisk unge over 18 år, der synes at blive fornærmede og i hvert fald grove i munden, viser erfaringerne. Unge under de 18 - der bliver bedt om at vise id - er helt på det rene med, at sådan er det, og brokker sig ikke.

Lovens bogstav er helt klar: Der må ikke sælges øl, vin, spiritus, tobak og forskellige former for håndkøbsmedicin til unge under en given alder (alt efter produkt). Det ved de fleste - men de færreste ved formentlig, at kassemedarbejderen personligt kan risikere en bøde på 2000 kr. - og i den sidste ende at miste jobbet, hvis reglerne overtrædes. Butikken kan desuden få en bøde på op til 10.000 kr. For der står også i loven, at »hvis man er i tvivl, skal man spørge«.

Derfor er det Irmas - som de fleste andre butikkers - faste politik, at kassemedarbejderen skal spørge, »hellere en gang for meget, end en gang for lidt«.

- Det kan være helt umuligt at aldersbestemme et ungt menneske, så her i huset er tommelfingerreglen, at skønner man en person til at være omkring 25 eller derunder, skal der spørges til id, siger Thomas Møller.

Lukker ikke

Butikschefen modtager i øvrigt fortsat spørgsmål om, hvorvidt »hans« butik lukker. Det sker i kølvandet på meldingen om, at Irma har besluttet at lukke 11 butikker i provinsen og koncentrerer sig om hovedstadsområdet.

- Vi er ikke blandt de Irma-butikker, der skal lukke. Det kan jeg da med glæde fortælle både lokale og de mange sommerhusgæster, ikke mindst københavnere, som nu kommer til Odsherred, siger han.