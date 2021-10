Se billedserie Elevrådsrepræsentant Rie Aagesen fra Asnæs Skole var inviteret med til møde i børne- og uddannelsesudvalget for at fortælle om elevernes oplevelse af den ændrede struktur på folkeskoleområdet. Foto: Marianne Nielsen

Send til din ven. X Artiklen: Inviteret til temperaturtjek hos udvalg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Inviteret til temperaturtjek hos udvalg

Odsherred - 06. oktober 2021 kl. 11:10 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

Børne- og uddannelsesudvalget havde inviteret gæster til tirsdagens udvalgsmøde. Og ikke hvilke som helst gæster. En lang række brugere fra folkeskolen - lige fra skoleledere til forældreråds- og elevrådsrepræsentanter var indbudt til at give deres bud på, hvordan de oplever effekten af skolestrukturændringerne fra 2019.

Særligt indholdsmæssigt er udvalget interesseret i at høre, hvad lærer, elever og forældre har at sige.

- Vi har haft et ønske om at spørge brugerne af folkeskolen efter folkeskolereformen om, hvordan den er. Vi vil gerne have taget temperaturen på folkeskolen i dag. Vi ved også godt, at det har været en tid, der har været noget anderledes på grund af corona, men vi må også bare se at komme i gang og tage det med i ligningen, siger udvalgsformand Søren With (S).

Forud for mødet har der været udsendt spørgeskemaer, som repræsentanter for forskellige brugergrupper - otte i alt - fik lov til at fremlægge for udvalget.

- Vi har egentlig ikke mærket så meget til strukturændringerne på min skole. Men vi har talt meget om trivsel - også sammen med Ung i Odsherred, fortæller elevrådsrepræsentant fra Asnæs Skole, Rie Aagesen umiddelbart efter udvalgsmødet.

Temaerne for spørgeskemaerne var udvalgt efter de parametre, som skolen normalt måles på, som eksempelvis trivsel, faglighed, hverdagen, pædagogik og læring.

- Der kom ikke noget frem på mødet fra de inviterede, som vi ikke allerede var bevidste om. At de små skoler som Vig og Højby var glade for deres selvstændighed, men måske udfordret på den økonomiske robusthed. Omvendt følte de store skoler sig godt rustet i forhold til økonomien, siger udvalgsformanden

Siden august 2019 overgik skolestrukturen i Odsherred Kommune fra at være opdelt i Nordskolen og Sydskolen til at være inddelt i fire skoler: Højby Skole, Vig Skole samt storskolerne ONE (Odden, Nykøbing og Egebjerg, red.) og Hørve, Asnæs og Fårevejle skoler.

Folkeskole eller friskole Det er ikke kun temperaturen på indholdet rundt om på folkeskolerne, børne- og uddannelsesudvalget har spurgt ind til. En undersøgelse af, hvorfor friskolerne oplever en stadig stigende søgning og flere steder har ventelister til nye elever, mens elevtallet i folkeskolerne falder.

I forrige skoleår var der indskrevet 2036 elever i folkeskolerne i Odsherred Kommune, mens friskolerne har 759 elever.

Søren With oplyser, at undersøgelsen, der blev iværksat i foråret, endnu ikke er klar til blive præsenteret for udvalget.

- Men jeg forventer, at det bliver til det mødet i november, siger han. Det er ikke kun temperaturen på indholdet rundt om på folkeskolerne, børne- og uddannelsesudvalget har spurgt ind til. En undersøgelse af, hvorfor friskolerne oplever en stadig stigende søgning og flere steder har ventelister til nye elever, mens elevtallet i folkeskolerne falder.

Ifølge tal fra Danmarks Statistik ligger Odsherred Kommune i gruppen af kommuner med næsthøjest procentandel af elever, der vælger friskole fremfor folkeskole. I skoleåret 2020/2021 var der indskrevet 2036 elever i folkeskolerne i Odsherred Kommune, mens friskolerne har 759 elever.

Søren With oplyser, at undersøgelsen, der blev iværksat i foråret, endnu ikke er klar til at blive præsenteret for udvalget.

- Men jeg forventer, at det bliver til mødet i november, siger han.