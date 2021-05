Foreninger, kulturinstitutioner og erhvervsdrivende i Asnæs er inviteret til at give deres besyv med, så campus Odsherred bliver en værdi for hele lokalsamfundet. Foto: Preben Moth

Inviterer lokalsamfundet til campus-workshop

Odsherred - 07. maj 2021

Forenings-, kultur-, erhvervs- og fritidslivet i Asnæs er inviteret til at give deres besyv med omkring de funktioner og den værdi et fremtidigt Campus Odsherred kan få.

EUC Nordvestsjælland og Odsherreds Gymnasium ønsker at fusionere og etablere sig i og omkring de eksisterende bygninger og ude-områder omkring OG. Målet er at samle ungdomsuddannelser i Odsherred på et Campus med et højt uddannelsesniveau, som samtidig skal være et mødested, hvor de unge kan mødes på tværs af uddannelser og hvor der er tilbud i fritiden.

Derfor har Odsherred Kommune og arkitektfirmaet Arki-Lab, inviteret de omkringliggende kultur- og fritidsinstitutioner til at deltage i insdamlingen af viden og ideer til et visionsoplæg.

Målet er, at få skabt et ejerskab til projektet for hele lokalsamfundet

Arki-Lab er på ingen måde fremmede fugle i Asnæs. For et par år siden stod de i spidsen for processen omkring tilblivelsen af blandt andet den store trappe ved svømmehallen og Bays Have foran Aksen. Dengang skete det i høj grad i et samspil med byens borgere

Online-workshoppen foregår den 18. maj kl. 16.30 - 18.30. Men har man brug for at se nærmere på de arealer, der bliver centrale for Campus Odsherred, så kan man få syn for sagen sammen med Arki-Lab dagen efter, den 19. maj, hvor man kan tage sig en gåtur og en snak om ideer og inputs.mani