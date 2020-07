Et grafisk kort over den 2,2 kilometer lange skulptur-sti i Anneberg Kulturpark, hvor de 17 verdensmål-skulpturer skal anbringes i 2022. PR-grafik

Inviterer kunstnere: Stort skulptur-projekt om verdensmål

Det grønne område omkring Anneberg Kulturpark, tidligere psykiatrihospital i Nykøbing Sjælland, skal danne ramme om en offentlig tilgængelig skulpturpark, hvor 17 danske og internationale billedkunstnere - i et stort kunstprojekt fortolker FN's 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling.

- Projektet synliggør kunsten som central i arbejdet med at integrere og forankre verdensmålene i vores hverdag, siger Pia Heike Johansen, koordinator i Kunstkollektivet 8B.

De 17 kunstnere, der udvælges af projektets samarbejdspartnere, får et fast honorar og et to-tre-måneders ophold med adgang til værksteder og egen arbejdsplads i Kunstkollektivet 8B.

For at skaffe fuld finansiering ansøges også EU's LAG-midler og Statens Kunstfond.

Private virksomheder, foreninger og fonde, der ønsker at støtte projektet, er velkomne.

- Det er er dejligt, at vi kan støtte ildsjæles arbejde og et stærkt lokalt fællesskab. Når det så også, med afsæt i FN's Verdensmål, med kreative indsatser vil skabe opmærksomhed omkring vores lokalområde, er det en fornøjelse, at vores moralske opbakning kan bakkes op af en rigtig pæn økonomisk støtte, siger direktøren.