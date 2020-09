Mikkeline og Viktor har valgt at sidde udenfor på græsset i festivalsstolene og arbejde med læsning. Foto: Per Christensen

Intet skema: Eleverne vælger selv fag

Sammen med sine klassekammerater har hun siden jul sidste år været en del af et pilotprojekt på skolen, hvor man forsøger at undervise elever uden det klassiske skema med klasseundervisningen delt ind efter fag.

Eleverne kan også tage et slag bevægelsesterninger, hvis de har for meget energi.

Jane Nielsen fortæller, at eleverne har taget godt imod det nye undervisningssystem, men at det bestemt ikke er blevet lettere, at være elev.

- De kan hele tiden finde noget, at arbejde med. Har de brug for hjælp, lægger de en klods med deres navn i kø på katederet, og arbejder videre, frem for bare at sidde med fingeren oppe og vente på hjælp. Eleverne har rykket sig enormt både fagligt og personligt. Alle elever rykkede hvad der svarer til halvandet klassetrin i matematik fra jul til sommerferien i år, siger Jane Nielsen.