Intet resultat: Fortsat spænding om Sjællands bedste pizza

- Det er det mest spændende, jeg har været med til længe, lyder det fra ejer af spisestedet Nostro Gundestrup, Chloe Di Mambro, som siden den 14. januar har taget del i konkurrencen om at få titlen som »Sjællands bedste pizza«.

Klokken 12 i dag udløb konkurrencen, og selv om Nostro Gundestrup så ud til at bliver overhalet med godt 50 stemmer i sidste øjeblik af pizzariaet fra Ballerup, så er intet sikkert endnu.

OpdagDanmark, som står for konkurrencen, har lovet hende, at det endelige resultat foreligger indenfor de næste 24 timer.

- Folk har jo simpelthen været så søde. De har ringet og sendt sms'er, og det har været så spændende, at alle fulgte med. Nogen sad endda og kiggede på pizzaafstemning i går aftes, frem for at se håndboldkampen mellem Danmark og Egypten, Skulle vi ende med en 2. plads, så har det stadigvæk været en positiv oplevelse, siger Chloe Di Mambro.