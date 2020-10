Se billedserie Borgmester Thomas Adelskov (S) forventer ikke, at det bliver et problem at finde de 6,2 mio.. kr. om året, som jobcentret sandsynligivs skal spare i kølvandet på »Arne-pensionen«. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Intet problem at finde besparelser på jobcenter

Odsherred - 24. oktober 2020 kl. 10:45 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen

Kommunerne skal i gennemsnit spare 22 procent af deres udgifter på jobcentrenes administration, hvis Folketinget mener, at jobcentrene skal være med til at finde 1,1 mia. kr. til »Arne-pensionen«. For Odsherreds Kommunes vedkommende drejer det sig om 19 procent, svarende til 6,2 mio.kr. Kommunens årlige administrative udgifter på jobcentret er 32,8 mio. kr.

Borgmester Thomas Adelskov (S) mener ikke, at det bliver noget problem at finde besparelserne.

- Vi skal også foretage nogle forandringer i beskæftigelsessystemet, som betyder, at vi kan lave nogle effektiviseringer. Jeg er helt overbevist om, at der er masser af potentiale for at finde besparelser på jobcentret. Der bliver på jobcentret lavet rigtig meget arbejde, som mest af alt bunder i nogle formkrav fra ministeriet og styrelser, siger Thomas Adelskov, som også henviser til en undersøgelse, der viser, at jobcenter-medarbejdere bruger 75 procent af deres arbejdstid på at indberette til staten.

- For hver time bruger man kun 15 minutter på at tale med de ledige. Her er der jo et stort potentiale for effektiviseringer. Det har Kommunernes Landsforening også peget på i flere omgange, siger Thomas Adelskov, som understreger, at forudsætningen er, at Folketinget rent faktisk beslutter sig for at skære ned på antallet af regler og kontroller i beskæftigelsessystemet.

Thomas Adelskov erkender også, at det kan blive nødvendigt med afskedigelser i jobcentret.

- Det er klar, at hvis vi ikke skal bruge så mange medarbejdere til at udfylde statistikker og diverse konttroller af de ledige, så vil der på sigt være færre medarbejere i jobcentret. Men med færre regler vil der også være bedre muligheder for at koncentrere sig om det, som det i virkeligheden drejer sig om, nemlig at finde job til de arbejdsløse, siger Thomas Adelskov.