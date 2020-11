Helt tomt ser der ud lige nu, men det vil snart ændre sig, og i 2023 er det planen at der vil ligge et seniorbofællesskab med op til 25 boliger på getsøvej i Nykøbing.

Interessen fra seniorer er ganske overvældende

80 boliger på en 74.000 kvadratmeter stor grund er ideen, og det skal rumme to bofællesskaber.

Det ene skal være et seniorboligfællesskab, og interessen er på forhånd enorm.

I hvert fald planlægges der efter at opføre 20 - 25 almene boliger, som vil stå klar til indflytning i 2023, og dem har 36 husstande allerede tilkendegivet deres store interesse i at leje sig ind i, så der bliver næppe de store problemer med at leje dem ud.